به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «کندیس آردل»، سخنگوی یونیفیل، گفت که حملات اسرائیل به نیروهای بین‌المللی بسیار نگران‌کننده است، اما تأکید کرد که نیروهای حافظ صلح موظف به انجام وظیفه خود هستند.

آردل خاطرنشان کرد که کار نیروهای بین‌المللی همچنان با خطراتی همراه است، اما تأکید کرد که یونیفیل اقدامات امنیتی سختگیرانه‌ای را برای حفظ امنیت پرسنل خود تا حد امکان اعمال می‌کند و توضیح داد که مسئولیت حفاظت از نیروهای حافظ صلح در نهایت بر عهده طرف‌های مربوطه در قطعنامه ۱۷۰۱ است.

آردل گفت که باید به ارتش اسرائیل تعهداتش در مورد حفاظت از پرسنل مأموریت یادآوری شود.

