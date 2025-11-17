۳۶ پهپاد روسی را سرنگون کردیم

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت دفاع روسیه امروز -دوشنبه- اعلام کرد که نیروهای پدافند هوایی این کشور ۳۶ پهپاد ائکراینی را بر فراز مناطق مختلفت روسیه سرنگون کردند.

«دنیس پولشین»، مقام ارشد دونتسک، که تحت حمایت روسیه است گفت که حمله پهپادی نیروهای اوکراینی با به زیرساخت‌های انرژی منجر به قطع برق ۵۰۰ هزار نفر، در سرتاسر منطقه شد.

وی افزود: «تلاش‌ها برای بازگرداندن جریان برق ادامه دارد».

فرماندار منطقه «اولیانوفسک» در شرق مسکو گفت که حمله یک پهپاد اوکراینی به یک پست برق در آنجا دفع شده است.

وی توضیح داد که این حادثه تلفات جانی نداشته و به منبع تغذیه آسیبی نرسیده است.

