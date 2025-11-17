خبرگزاری کار ایران
مقام ارشد وزارت خارجه ژاپن به چین می‌رود

رسانه‌های دولتی ژاپن امروز -دوشنبه- گزارش کردند یکی از دیپلمات‌های ارشد این کشور برای کاهش تنش‌ها با چین به این کشور می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ، رسانه‌های دولتی ژاپن امروز -دوشنبه- گزارش کردند یکی از دیپلمات‌های ارشد این کشور برای کاهش تنش‌ها با چین به این کشور می‌رود.

‌شبکه خبری ان‌اچ‌کی ژاپن گزارش کرد این سفر از سوی مقام ارشد وزارت خارجه این کشور پس از آن انجام می‌گیرد که چین بابت اظهارات اخیر «سانائه تاکایچی»، نخست‌وزیر ژاپن درباره تایوان به شدت خشمگین شده است.

‌ پس از صدور هشدار وزارت خارجه چین به شهروندانش مبنی بر عدم سفر به ژاپن و هشدار امنیتی برای دانشجویان چینی ساکن در ژاپن، «ماساکی کانای» یکی از مقام‌های ارشد وزارت ‌خارجه ژاپن امروز به چین می‌رود تا به کاهش تنش‌ها بین دو کشور کمک کند.

تنش‌ها بین این همسایگان از زمانی افزایش یافته است که تاکایچی همین چند روز پیش اعلام کرد که نیروی نظامی مورد استفاده در هرگونه درگیری با تایوان می‌تواند «وضعیت تهدیدکننده برای بقا» تلقی شود.

 

اخبار مرتبط
ارسال نظر
