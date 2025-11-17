خبرگزاری کار ایران
آمریکا: «کارتل مادورو» در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌گیرد

وزارت خارجه امریکا آعلام کرده است که کارتل «دِ لوس سُلس» گروهی که آمریکا آن را تحت رهبری‌ رئیس‌جمهور ونزوئلا می‌داند، به عنوان یک «سازمان تروریستی» شناخته خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ وزارت خارجه امریکا آعلام کرده است که کارتل «دِ لوس سُلس»  گروهی که آمریکا آن را تحت رهبری «نیکولاس مادورو»، رئیس‌جمهور ونزوئلا می‌داند، به عنوان یک «سازمان تروریستی» شناخته خواهد شد.

«مارکو روبیو»، وزیر خارجه آمریکا، ‌در بیانیه‌ای گفت آمریکا قصد دارد از ۲۴ نوامبر این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار دهد.

به این معنا که ‌مادورو نیز عملا در ردیف افراد «تروریست» قرار می‌گیرد؛ زیرا آمریکا ادعا می‌کند او رهبری کارتل د لوس سلس را بر عهده دارد، ادعایی که مادورو قویا رد می‌کند.


 

