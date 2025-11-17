خبرگزاری کار ایران
دستکم ۱۲ کشته طی وقوع تصادف جاده‌ای در اکوادور
آژانس مدیریت بحران اکوادور ‌اعلام کرد که حداقل ۱۲ نفر در یک تصادف اتوبوس جان خود را از دست داده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، آژانس مدیریت بحران اکوادور ‌اعلام کرد که حداقل ۱۲ نفر در یک تصادف اتوبوس جان خود را از دست داده‌اند.

این آژانس افزود که ۱۰ نفر دیگر نیز در پی وقوع یک تصادف وحشتناک در مرکز کشور زخمی شده‌اند.

دفتر دادستانی اکوادور نیز اعلام کرد که این اتوبوس در حال حرکت در جاده‌ای بین شهر سیمیاتو و شهر آمباتو بوده که این تصادف رخ داده است.

ماهیت تصادفی که اتوبوس در آن دخیل بوده است هنوز مشخص نشده است.

 

