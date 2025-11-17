نگرانی اسرائیل از قدرت هستهای عربستان و خرید جنگندههای اف-۳۵
تلویزیون عبریزبان در گزارشی از نگرانی تلآویو درباره احتمال دستیابی عربستان سعودی به سلاحهای هستهای و خرید جنگندههای پیشرفته آمریکایی «اف-۳۵» خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رایالیوم، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی تصریح کرد نهاد دفاعی اسرائیل همچنین از احتمال از دست رفتن برتری هوایی این رژیم ابراز نگرانی کرده، برتریای که طی دو سال جنگ غزه اهمیت آن آشکار شد.
چالش هستهای فروش جنگندههای «اف-۳۵» به عربستان
بهبود فناوری: نیروی هوایی آمریکا با همکاری شرکت «لاکهید مارتین» سازنده جنگندههای اف-۳۵، اخیرا آزمایش پرتاب بمب هستهای تاکتیکی از این جنگنده پیشرفته را در صحرای نوادا انجام داد. هدف از این آزمایش، تطبیق توانمندیهای هستهای با قابلیتهای هواپیما بوده است.
معنای آزمایش: به زودی مالکان جنگندههای اف-۳۵ قادر خواهند بود از تسلیحات غیرمتعارف استفاده کنند؛ قابلیتی که برای کشورهایی بدون موشکهای بالستیک امتیاز بزرگی است و میتواند کمبود توانمندی موشکی را جبران کند.
نگرانی اسرائیل: تلآویو هشدار داده این قابلیت جدید ممکن است به یک رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه منجر شود. نگرانی اصلی مربوط به توان هستهای عربستان است و احتمال دارد در صورت بروز «بازتاب» احتمالی، این تسلیحات علیه اسرائیل استفاده شود. همچنین تلآویو نگران تضعیف برتری امنیتی خود در منطقه و نشت فناوریهای حساس به چین است.
در همین راستا، مقامات دولت ترامپ روز یکشنبه به خبرگزاری «اسوشیتدپرس» اعلام کردند که انتظار نمیرود در جریان سفر محمد بنسلمان، ولیعهد سعودی به واشنگتن، توافقی برای فروش جنگندههای اف-۳۵ به عربستان حاصل شود. احتمال دارد در آینده ترکیه نیز به این جنگندههای پنهانکار دسترسی پیدا کند.
مسأله انرژی هستهای صلحآمیز و برتری نظامی اسرائیل
پیش از آغاز جنگ، عربستان سعودی تلاش داشت به فناوری انرژی هستهای صلحآمیز دست یابد، اقدامی که با مخالفت شدید اسرائیل و ممانعت آمریکا روبهرو شد. تلآویو همچنان نگران انتقال فناوری هستهای صلحآمیز از آمریکا به عربستان است و هنوز مشخص نیست محمد بن سلمان در چارچوب توافقات مطرحشده به فناوری نیروگاه هستهای دست پیدا خواهد کرد یا خیر.
سیاست خارجی آمریکا، برتری نظامی اسرائیل بر همسایگانش را بهصورت قانونی تضمین میکند. این برتری با فناوریهایی که واشنگتن در اختیار اسرائیل قرار میدهد، تحقق مییابد و به تلآویو امکان بازدارندگی در برابر ارتش کشورهای همسایه را میدهد، کشورهایی که از لحاظ تعداد نیروی انسانی بر اسرائیل برتری دارند.
ترامپ اعلام کرده است که انتظار دارد در جریان دیدار با ولیعهد سعودی، درباره احتمال پیوستن عربستان به توافقهای «ابراهیم» گفتگو کند و بررسی درخواست ریاض برای خرید جنگندههای پیشرفته اف-۳۵ نیز در دستور کار قرار دارد.
اسرائیل تأکید کرده که هرگونه توافق فروش این جنگندهها مشروط به امضای قرارداد رسمی عادیسازی روابط میان ریاض و تلآویو خواهد بود.
حدود یک ماه پیش، ترامپ در گفتوگویی با شبکه «فاکس بیزینس» نسبت به امکان عادیسازی روابط بین عربستان و اسرائیل ابراز خوشبینی کرده و گفته بود: «فکر میکنم این اتفاق به زودی خواهد افتاد، نمیگویم خیلی زود، اما امیدوارم سعودیها به ما بپیوندند.»