به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «هاآرتص» در گزارشی فاش کرد که گروهی ۱۵۳ نفره از ساکنان غزه ابتدا به فرودگاه رامون در نزدیکی ایلات در جنوب فلسطین اشغالی منتقل شدند و سپس با پرواز چارتر شرکت «فلای یو» به نایروبی کنیا سفر کردند؛ کشوری که خود مسافران حتی از مقصد آن خبر نداشتند.

طبق گزارش هاآرتص، شبکه‌ای از دلالان که برای هر نفر ۱۵۰۰ تا ۲۷۰۰ دلار دریافت می‌کنند، مقصد نهایی مسافران را مخفی نگه می‌دارند. همین موضوع برای آخرین گروه نیز اتفاق افتاد؛ آنها ابتدا به کنیا سفر کردند و سپس با پرواز شرکت «لیفت» جنوب آفریقا به ژوهانسبورگ منتقل شدند. مقامات فرودگاه بیش از ۱۲ ساعت به آنها اجازه خروج ندادند؛ زیرا مدارک سفرشان کامل نبود؛ از جمله نداشتن بلیت بازگشت و عدم مهر گذرنامه هنگام خروج از فلسطین اشغالی، تا اینکه در نهایت مجوز ورود صادر شد.

سفارت فلسطین در آفریقای جنوبی در واکنش به این حادثه اعلام کرد که خروج این گروه توسط «یک سازمان ثبت‌نشده و گمراه‌کننده» انجام شده است که از شرایط سخت انسانی مردم غزه سوءاستفاده کرده، خانواده‌ها را فریب داده و پول جمع‌آوری کرده و سفرشان را به‌طور غیرقانونی و غیرمسئولانه تسهیل کرده است.

وزارت امور خارجه فلسطین نیز به ساکنان غزه هشدار داد که مراقب «شبکه‌های قاچاق انسان، دلالان خون و عوامل مهاجرت غیرقانونی» باشند.

به نوشته هاآرتص، نخستین گروه ۵۷ نفره در ۲۷ می/خرداد از غزه خارج شدند. شب قبل از سفر، پیام واتساپی با محل دقیق حضورشان دریافت کردند و سپس با اتوبوس به گذرگاه کرم ابو سالم منتقل شدند. پس از بازرسی امنیتی اسرائیل، به فرودگاه رامون رفتند و از آنجا با هواپیمای چارتر رومانیایی شرکت «فلای لیلی» ابتدا به بوداپست و سپس به اندونزی و مالزی سفر کردند.

گروه دوم شامل ۱۵۰ نفر بود که در ۲۷ اکتبر/مهرماه راهی سفر شدند و با پرواز چارتر «فلای یو» به نایروبی و سپس با هواپیمای چارتر «لیفت» به ژوهانسبورگ منتقل شدند. برخلاف گروه اول، این بار بدون مشکل وارد جنوب آفریقا شدند و برخی از آنها زندگی جدید خود را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتند که احتمالاً دیگران را هم به تجربه چنین سفری ترغیب کرده است.

در ماه‌های اخیر، چندین پرواز چارتر حامل ده‌ها نفر از ساکنان غزه از فرودگاه رامون به مقاصد مختلف جهان انجام شده است.

تحقیقات هاآرتص نشان می‌دهد که پشت این پروازها، سازمانی به نام «المجد» قرار دارد که توسط فردی با تابعیت اسرائیل و استونی به نام «تومر جانار لیند» اداره می‌شود. همچنین دفتر مهاجرت داوطلبانه وزارت جنگ رژیم اسرائیل این شرکت را به ارتش معرفی کرده تا در هماهنگی خروج ساکنان غزه همکاری کند.

قابل ذکر است که در مارس سال گذشته، کابینه امنیتی اسرائیل تصمیم گرفت این دفتر را ایجاد کند تا روندهای امنیتی برای فلسطینی‌های خارج‌شونده از غزه به شکل قابل توجهی تسهیل شود.

