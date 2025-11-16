خبرگزاری کار ایران
تیراندازی اسرائیل به نیروهای یونیفل

نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل) تأیید کردند که توسط یک تانک مرکاوا اسرائیلی در داخل خاک لبنان مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل) تأیید کردند که توسط یک تانک مرکاوا اسرائیلی در داخل خاک لبنان مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند.

یونیفل در بیانیه‌ای اعلام کرد: «صبح امروز، یک تانک مرکاوا از نیروهای دفاعی اسرائیل به سمت صلح‌بانان یونیفیل در نزدیکی یک موضع اسرائیلی در داخل خاک لبنان شلیک کرد.»

این بیانیه افزود: «آتش سنگین مسلسل به سمت صلح‌بانان در فاصله تقریباً پنج متری شلیک شد. سربازان پیاده بودند و مجبور شدند در منطقه پناه بگیرند.»

