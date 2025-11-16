به گزارش ایلنا به نقل از نیو عرب، «مسعد فارس بولوس»، فرستاده «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده در امور آفریقا روز گذشته -شنبه- جنگ سودان را بزرگترین فاجعه انسانی جهان دانست.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه ابراز امیدواری کرد که شاهد پیشرفت دیپلماتیک به سمت صلح باشد.

جنگ سودان از زمان آغاز آن در آپریل ۲۰۲۳، میان ارتش سودان و نیرهای شبه نظامی واکنش سریع، منجر به کشته شدن ده‌ها هزار نفر از مردم و آوارگی نزدیک به ۱۲ میلیون نفر شده است.

