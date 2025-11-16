آمار شهدای غزه به ۶۹ هزار و ۴۸۳ تن رسید

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که طی ۷۲ ساعت گذشته، ۱۷ شهید (شامل ۲ شهید جدید و ۱۵ شهید که اجسادشان کشف شده) و ۳ مجروح به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده‌اند.

از زمان برقراری آتش‌بس در تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، مجموعاً ۲۶۶ نفر شهید، ۶۳۵ نفر مجروح و ۵۴۸ جسد کشف و منتقل شده‌اند.

این گزارش همچنین حاکی از آن است که تلفات ناشی از جنگ رژیم صهیونیستی از تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۹ هزار و ۴۸۳ شهید و ۱۷۰ هزار ۷۰۶ مجروح رسیده است.

