اوشاکوف:
نتایج نشست آمریکا و روسیه به کییف ابلاغ شده است
دستار رئیس جمهور روسیه گفت که نتایج نشست روسیه و آمریکا در آلاسکا، به اطلاع طرف اوکراینی رسیده است.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «یوری اوشاکوف»، دستیار رئیس جمهور روسیه، گفت که نتایج نشست «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه و «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده به طرف اوکراینی ابلاغ شده است.
اوشاکوف در یک مصحبه تلویزونی گفت: «میدانید، تفاهم انکوریج به اطلاع طرف کییف رسیده است و کییف از آن آگاه است».
وی اظهار داشت: «نه رژیم کییف و نه برخی از اروپاییها، که میخواهند به جای حل و فصل مسالمتآمیز، به جنگ تا آخرین اوکراینی ادامه دهند، نتایج نشست روسیه و آمریکا در انکوریج را دوست ندارند».
مقام روس توضیح داد که نه تمام اروپاییها اما بسیاری از آنها نتایج این نشست را دوست ندارند.