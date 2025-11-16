به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «یوری اوشاکوف»، دستیار رئیس جمهور روسیه، گفت که نتایج نشست «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه و «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده به طرف اوکراینی ابلاغ شده است.

اوشاکوف در یک مصحبه تلویزونی گفت: «می‌دانید، تفاهم انکوریج به اطلاع طرف کی‌یف رسیده است و کی‌یف از آن آگاه است».

وی اظهار داشت: «نه رژیم کی‌یف و نه برخی از اروپایی‌ها، که می‌خواهند به جای حل و فصل مسالمت‌آمیز، به جنگ تا آخرین اوکراینی ادامه دهند، نتایج نشست روسیه و آمریکا در انکوریج را دوست ندارند».

مقام روس توضیح داد که نه تمام اروپایی‌ها اما بسیاری از آن‌ها نتایج این نشست را دوست ندارند.

