خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اوشاکوف:

نتایج نشست آمریکا و روسیه به کی‌یف ابلاغ شده است

نتایج نشست آمریکا و روسیه به کی‌یف ابلاغ شده است
کد خبر : 1714923
لینک کوتاه کپی شد.

دستار رئیس جمهور روسیه گفت که نتایج نشست روسیه و آمریکا در آلاسکا، به اطلاع طرف اوکراینی رسیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «یوری اوشاکوف»، دستیار رئیس جمهور روسیه، گفت که نتایج نشست «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه و «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده به طرف اوکراینی ابلاغ شده است.

اوشاکوف در یک مصحبه تلویزونی گفت: «می‌دانید، تفاهم انکوریج به اطلاع طرف کی‌یف رسیده است و کی‌یف از آن آگاه است».

وی اظهار داشت: «نه رژیم کی‌یف و نه برخی از اروپایی‌ها، که می‌خواهند به جای حل و فصل مسالمت‌آمیز، به جنگ تا آخرین اوکراینی ادامه دهند، نتایج نشست روسیه و آمریکا در انکوریج را دوست ندارند».

مقام روس توضیح داد که نه تمام اروپایی‌ها  اما بسیاری از آن‌ها  نتایج این نشست را دوست ندارند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ