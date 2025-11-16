خبرگزاری کار ایران
اشغالگری اسرائیل در سوریه باید پایان یابد

اشغالگری اسرائیل در سوریه باید پایان یابد
وزیرخارجه ترکیه گفت که اشغالگری رژیم صهیونیست در سوریه و رویکرد‌های تهدید آمیز این رژیم در قبال دمشق باید پایان یابد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «هاکان فیدان»، وزیرخارجه ترکیه،  گفت که مسئله اصلی برای واشنگتن و آنکارا اطمینان از این است که اسرائیل و سوریه تهدیدی برای یکدیگر نخواهند بود.

فیدان در مصاحبه با با یک شبکه تلویزیونی ترکیه‌ای اظهار داشت: «اکنون، بخش‌هایی از سوریه تحت اشغال (اسرائیل) است که باید این اشغالگری پایان یابد و از هرگونه رویکردی که تهدیدی برای باقی سوریه است نیز  باید پرهیز شود. بسیار مهم است که ایالات متحده از نظم، رفاه و ثبات در سوریه حمایت کند».

وی تاکید کرد که تلاش‌های ترکیه در قبال سوریه، که شامل تلاش برای  دست‌یابی به ثبات، بازگشت پناهجویان و  تضمین اینکه دولت جدید مشروعیت بین‌المللی کسب کند، از جمله تلاش‌های نادر در تاریخ هستند.

 

 

