اشغالگری اسرائیل در سوریه باید پایان یابد

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «هاکان فیدان»، وزیرخارجه ترکیه، گفت که مسئله اصلی برای واشنگتن و آنکارا اطمینان از این است که اسرائیل و سوریه تهدیدی برای یکدیگر نخواهند بود.

فیدان در مصاحبه با با یک شبکه تلویزیونی ترکیه‌ای اظهار داشت: «اکنون، بخش‌هایی از سوریه تحت اشغال (اسرائیل) است که باید این اشغالگری پایان یابد و از هرگونه رویکردی که تهدیدی برای باقی سوریه است نیز باید پرهیز شود. بسیار مهم است که ایالات متحده از نظم، رفاه و ثبات در سوریه حمایت کند».

وی تاکید کرد که تلاش‌های ترکیه در قبال سوریه، که شامل تلاش برای دست‌یابی به ثبات، بازگشت پناهجویان و تضمین اینکه دولت جدید مشروعیت بین‌المللی کسب کند، از جمله تلاش‌های نادر در تاریخ هستند.

انتهای پیام/