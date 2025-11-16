شمار کشته شدگان رانش زمین اندونزی به ۱۱ نفر رسید
مقامات اندونزی اعلام کردند که شمار کشته شدههای رانش زمین در اندونزی به ۱۱ نفر رسید و ۱۲ نفر کماکان مفقود هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، مقامات اندونزی امروز -یکشنبه- اعلام کردند که شمار کشته شگان رانش زمین که در منطقه «جاوه مرکزی» این کشور رخ داد، به ۱۱ نفر رسید و کماکان ۱۲ نفر دیگر مفقود هستند.
«ام.عبدللله»، رئیس دفتر جستوجو و نجات منطقهای، گفت که مقامات به تلاشهای خود برای یافتن ۱۲ قربانی مفقود ادامه میدهند.
وی اظهار داشت: «امیدوارم تمامی ۱۲ قربانی مفقود شده پیدا شوند».