شمار کشته شدگان رانش زمین اندونزی به ۱۱ نفر رسید

شمار کشته شدگان رانش زمین اندونزی به ۱۱ نفر رسید
مقامات اندونزی اعلام کردند که شمار کشته شده‌های رانش زمین در اندونزی به ۱۱ نفر رسید و ۱۲ نفر کماکان مفقود هستند.

به  گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،  مقامات اندونزی امروز -یکشنبه- اعلام کردند که شمار کشته شگان رانش زمین که در منطقه «جاوه مرکزی» این کشور رخ داد، به ۱۱ نفر رسید و کماکان ۱۲ نفر دیگر مفقود هستند.

«ام.عبدللله»، رئیس دفتر جست‌وجو و نجات منطقه‌ای، گفت  که مقامات به تلاش‌های خود برای یافتن ۱۲ قربانی مفقود  ادامه می‌دهند.

وی اظهار داشت: «امیدوارم تمامی ۱۲ قربانی مفقود شده پیدا شوند».

