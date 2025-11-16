خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر جنگ صهیونیستی:

هیچ کشوری به نام فلسطین شکل نخواهد گرفت

هیچ کشوری به نام فلسطین شکل نخواهد گرفت
کد خبر : 1714724
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، گفت که ارتش این رژیم همچنان به اشغال بلندی‌های جولان ادامه می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، »یسرائیل کاتس»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، گفت که ارتش این رژیم همچنان به اشغال بلندی‌های جولان ادامه می‌دهد. 

و‌ی گفت: «سیاست ما واضح و روشن است و هیچ کشور فلسطینی تشکیل نخواهد شد.»

کاتس افزود: «ارتش اسرائیل همچنان در بلندی‌های جولان و مناطق امنیتی مربوطه حضور خواهد داشت.»

وزیر حنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد: «غزه باید از تمامی سلاح‌ها خالی شود و هر تونل یا مسیر نظامی تحت کنترل و پاکسازی قرار خواهد گرفت تا تهدیدهای امنیتی به طور کامل حذف شود.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ