وزیر جنگ صهیونیستی:
هیچ کشوری به نام فلسطین شکل نخواهد گرفت
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، گفت که ارتش این رژیم همچنان به اشغال بلندیهای جولان ادامه میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، »یسرائیل کاتس»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، گفت که ارتش این رژیم همچنان به اشغال بلندیهای جولان ادامه میدهد.
وی گفت: «سیاست ما واضح و روشن است و هیچ کشور فلسطینی تشکیل نخواهد شد.»
کاتس افزود: «ارتش اسرائیل همچنان در بلندیهای جولان و مناطق امنیتی مربوطه حضور خواهد داشت.»
وزیر حنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد: «غزه باید از تمامی سلاحها خالی شود و هر تونل یا مسیر نظامی تحت کنترل و پاکسازی قرار خواهد گرفت تا تهدیدهای امنیتی به طور کامل حذف شود.»