خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس‌جمهور فنلاند:‌

برقراری آتش‌بس در اوکراین پیش از بهار بعید است

برقراری آتش‌بس در اوکراین پیش از بهار بعید است
کد خبر : 1714719
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور فنلاند گفت که آتش‌بس در اوکراین قبل از بهار بعید است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «الکساندر استاب»، رئیس‌جمهور فنلاند، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که آتش‌بس در اوکراین قبل از بهار بعید است و متحدان اروپایی باید با وجود رسوایی فسادی که کی‌یف را فرا گرفته است، به حمایت خود ادامه دهند.

وی گفت، در همین حال، اروپا برای عبور از ماه‌های زمستان به «سیسو» - کلمه‌ای فنلاندی به معنای استقامت، انعطاف‌پذیری و شجاعت - نیاز دارد، زیرا روسیه به حملات ترکیبی و جنگ اطلاعاتی خود در سراسر قاره ادامه می‌دهد.

وی گفت: «من می‌توانم برای رئیس‌جمهور ترامپ توضیح دهم که فنلاند چه بلایی سرشان آمد یا وضعیت میدان نبرد را چگونه می‌بینم، یا اینکه چطور با (ولادیمیر) پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، کنار می‌آیید؟ و بعد، می‌دانید، اگر او از هر ۱۰ ایده، یکی را بپذیرد، خوب است.»

استاب به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که زلنسکی باید به سرعت با اتهامات رشوه و اختلاس برخورد کند.

وی گفت که این رسوایی به نفع روسیه تمام می‌شود.

با این وجود، او از رهبران اروپایی خواست تا به دنبال افزایش حمایت مالی و نظامی از کی‌یف باشند که با پیشرفت‌های آرام روسیه در میدان نبرد نیز مواجه است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ