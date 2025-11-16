به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «الکساندر استاب»، رئیس‌جمهور فنلاند، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که آتش‌بس در اوکراین قبل از بهار بعید است و متحدان اروپایی باید با وجود رسوایی فسادی که کی‌یف را فرا گرفته است، به حمایت خود ادامه دهند.

وی گفت، در همین حال، اروپا برای عبور از ماه‌های زمستان به «سیسو» - کلمه‌ای فنلاندی به معنای استقامت، انعطاف‌پذیری و شجاعت - نیاز دارد، زیرا روسیه به حملات ترکیبی و جنگ اطلاعاتی خود در سراسر قاره ادامه می‌دهد.

وی گفت: «من می‌توانم برای رئیس‌جمهور ترامپ توضیح دهم که فنلاند چه بلایی سرشان آمد یا وضعیت میدان نبرد را چگونه می‌بینم، یا اینکه چطور با (ولادیمیر) پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، کنار می‌آیید؟ و بعد، می‌دانید، اگر او از هر ۱۰ ایده، یکی را بپذیرد، خوب است.»

استاب به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که زلنسکی باید به سرعت با اتهامات رشوه و اختلاس برخورد کند.

وی گفت که این رسوایی به نفع روسیه تمام می‌شود.

با این وجود، او از رهبران اروپایی خواست تا به دنبال افزایش حمایت مالی و نظامی از کی‌یف باشند که با پیشرفت‌های آرام روسیه در میدان نبرد نیز مواجه است.

