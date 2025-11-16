تظاهرات هزاران نفر در مکزیک علیه دولت

به گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ، هزاران تظاهرکننده در مکزیکوسیتی پایتخت مکزیک در اعتراض به جرایم خشونت‌آمیز و دولت «کلودیا شینباوم»، رئیس جمهور آن کشور راهپیمایی کردند.

این راهپیمایی توسط گروه‌های جوانان «نسل زد» سازماندهی شده بود و حمایت شهروندانی را جلب کرد که به قتل‌های افراد مشهور، از جمله ترور چند هفته پیش کارلوس مانزو، شهردار اروپان اعتراض داشتند.

‌شینباوم گفت که این راهپیمایی‌ها که در شهرهای دیگر هم برگزار شد، توسط سیاستمداران راست‌گرای مخالف دولت او تامین مالی شده بود.

‌تظاهرکنندگان بخش‌هایی از موانع محافظ کاخ ملی، محل زندگی ‌شینباوم، را برهم زدند و پلیس محافظ این مجموعه از گاز اشک‌آور علیه آن‌ها استفاده کرد.





