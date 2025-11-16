سرنگونی ۵۷ پهپاد اوکراینی از سوی نیروهای روسیه

خبرگزاری کار ایران
به گزارش ایلنا به  نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز -یکشنبه- گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور ۵۷ پهپاد اوکراینی را در طول شب بر فراز خاک روسیه منهدم کردند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در طول شب، از ساعت ۱۱:۰۰ شب به وقت مسکو در ۱۵ نوامبر سال جاری تا ساعت ۷:۰۰ صبح ۱۶ نوامبر، سامانه‌های پدافند هوایی در حال انجام وظیفه، ۵۷ پهپاد اوکراینی را رهگیری و منهدم کردند.»

در این بیانیه آمده است: «۲۳ پهپاد بر فراز استان سامارا، ۱۷ پهپاد بر فراز استان ولگوگراد، ۵ پهپاد بر فراز استان ساراتوف، ۵ پهپاد بر فراز استان روستوف، ۳ پهپاد بر فراز استان کورسک، ۳ پهپاد بر فراز استان ورونژ و یک پهپاد بر فراز استان بریانسک سرنگون شدند.»

 

