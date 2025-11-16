موافقت مادورو با واگذاری بخشی از منابع طبیعی ونزوئلا در ازای جلوگیری از اقدام نظامی علیه این کشور

به گزارش ایلنا، نیویورک تایمز گزارش داد که «نیکولاس مادورو»، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در ازای کاهش فشار ایالات متحده و جلوگیری از اقدام نظامی علیه کشورش، موافقت کرد که بخشی از منابع طبیعی کشورش را واگذار کند.

این روزنامه توضیح داد که «رئیس‌جمهور ترامپ در جلسات خصوصی با دستیارانش در مورد ذخایر عظیم نفت ونزوئلا، که ۳۰۰ میلیارد بشکه تخمین زده می‌شود و بزرگترین ذخایر نفت جهان است، صحبت کرد و پیشنهادی از رئیس جمهور مادورو دریافت کرد که به ایالات متحده حق دسترسی به بخش بزرگی از آنها را بدون توسل به اقدام نظامی می‌داد.»

این روزنامه گزارش داد که «ترامپ آن مذاکرات را لغو کرد، اما یک مقام ارشد دولت اظهار داشت که مذاکرات به طور کامل تمام نشده است و استقرار ناو هواپیمابر وسیله‌ای برای مطیع کردن مادورو بوده است.»

وی افزود که «پیشنهاد مادورو شامل اعطای دسترسی ترجیحی به شرکت‌های آمریکایی به ذخایر عظیم هیدروکربن و سایر منابع طبیعی ونزوئلا بود.»





