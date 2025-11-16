خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلومبرگ گزارش داد:

دولت مرتس ممکن است سقوط کند

دولت مرتس ممکن است سقوط کند
کد خبر : 1714601
لینک کوتاه کپی شد.

بلومبرگ گزارش داد که عدم دستیابی به نتایج ملموس از سیاست‌های صدراعظم آلمان، می‌تواند منجر به فروپاشی زودهنگام دولت شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، بلومبرگ گزارش داد که عدم دستیابی به نتایج ملموس از سیاست‌های «فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان، می‌تواند منجر به فروپاشی زودهنگام دولت شود، زیرا بسیاری اظهارات او را زیر سوال می‌برند و تردیدهایی را مطرح می‌کنند.

این خبرگزاری نوشت: «افرادی در بلوک اتحادیه دموکرات مسیحی/اتحادیه سوسیال مسیحی که ​​مرتس رهبری آن را بر عهده دارد، وجود دارند که تمام اظهارات صدراعظم را زیر سوال می‌برند و از خود می‌پرسند: نتایج کجاست؟... اما چشم‌انداز ناامیدکننده است.»

این خبرگزاری خاطرنشان کرد که عدم موفقیت دولت مرتس در رسیدگی به چندین موضوع کلیدی، مانند مهاجرت و اقتصاد، به ظهور حزب مخالف آلترناتیو برای آلمان دامن زده و گمانه‌زنی‌هایی را در مورد فروپاشی زودهنگام دولت دیگری، مشابه آنچه ائتلاف حاکم قبلی، ائتلاف چراغ راهنمایی، در سال ۲۰۲۴ با آن روبرو بود، برانگیخته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ