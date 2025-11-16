بلومبرگ گزارش داد:
دولت مرتس ممکن است سقوط کند
بلومبرگ گزارش داد که عدم دستیابی به نتایج ملموس از سیاستهای صدراعظم آلمان، میتواند منجر به فروپاشی زودهنگام دولت شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، بلومبرگ گزارش داد که عدم دستیابی به نتایج ملموس از سیاستهای «فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان، میتواند منجر به فروپاشی زودهنگام دولت شود، زیرا بسیاری اظهارات او را زیر سوال میبرند و تردیدهایی را مطرح میکنند.
این خبرگزاری نوشت: «افرادی در بلوک اتحادیه دموکرات مسیحی/اتحادیه سوسیال مسیحی که مرتس رهبری آن را بر عهده دارد، وجود دارند که تمام اظهارات صدراعظم را زیر سوال میبرند و از خود میپرسند: نتایج کجاست؟... اما چشمانداز ناامیدکننده است.»
این خبرگزاری خاطرنشان کرد که عدم موفقیت دولت مرتس در رسیدگی به چندین موضوع کلیدی، مانند مهاجرت و اقتصاد، به ظهور حزب مخالف آلترناتیو برای آلمان دامن زده و گمانهزنیهایی را در مورد فروپاشی زودهنگام دولت دیگری، مشابه آنچه ائتلاف حاکم قبلی، ائتلاف چراغ راهنمایی، در سال ۲۰۲۴ با آن روبرو بود، برانگیخته است.