ترکیه در صورت برآورده شدن شرایط لازم، آماده اعزام نیرو به نوار غزه است

ترکیه در صورت برآورده شدن شرایط لازم، آماده اعزام نیرو به نوار غزه است
وزیر امور خارجه ترکیه تأکید کرد که کشورش در صورت برآورده شدن شرایط لازم، آماده اعزام نیرو به نوار غزه است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزیر امور خارجه ترکیه تأکید کرد که کشورش در صورت برآورده شدن شرایط لازم، آماده اعزام نیرو به نوار غزه است.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه با بیان اینکه کشورش در صورت برآورده شدن شرایط لازم، آماده اعزام نیرو به نوار غزه است، خاطرنشان کرد که پیش‌نویس قطعنامه مربوط به اعزام نیرو به نوار غزه از سوی شورای امنیت سازمان ملل تأیید شده است.

 فیدان گفت: «ترکیه هر کاری را که در توان دارد در غزه انجام خواهد داد، از جمله اعزام نیرو در صورتی که شرایط لازم برآورده شود. اعزام نیرو به غزه پس از تصویب پیش‌نویس قطعنامه در مورد غزه توسط شورای امنیت سازمان ملل انجام خواهد شد.»

