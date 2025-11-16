دیولت:
کییف دیگر برای زلنسکی شهر امنی نیست
شبکه آلمانی «دی ولت»، اعلام کرد که موج تازه اعتراضات ضدفساد علیه دولت اوکراین، کییف را به مکانی ناامن برای رئیسجمهوری این کشور تبدیل کرده است.
به گزارش ایلنا، «کریستوف فانر»، خبرنگار شبکه آلمانی «دی ولت»، اعلام کرد که موج تازه اعتراضات ضدفساد علیه دولت «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهوری اوکراین، کییف را به مکانی ناامن برای وی تبدیل کرده است.
فانر در گفتوگویی تصریح کرد: «عامل خطر اینبار نه پهپادها هستند و نه توپخانه؛ بلکه اعتراضات ضدفساد است که میتواند برای زلنسکی بسیار تهدیدکننده باشد».
بهگفته این خبرنگار، تظاهرات روز شنبه در کییف نشان داد که شهروندان اوکراینی تمایلی به ادامه وضعیت فعلی ندارند و ممکن است در برابر هرگونه طرح تازه مبتنی بر فساد از سوی دولت، موضعی صریح و قاطع اتخاذ کنند.
وی افزود: «آنچه اکنون در اوکراین رخ میدهد، نه تنها ارتش بلکه مردم عادی را نیز نگران کرده و آنها بدون انتظار برای بدتر شدن شرایط، دست به اقدام زدهاند».
این تحولات پس از آن شدت گرفت که «ماریا باراباش»، فعال مدنی اوکراینی، در پی افشای یک پرونده بزرگ فساد در بخش انرژی که نام «تیمور مینَدیش» تاجر نزدیک به زلنسکی در آن مطرح است، روز گذشته تظاهراتی را در کییف سازماندهی کرد.
باراباش اعلام کرده است که هر شنبه در میدان مرکزی شهر تجمع خواهد کرد و خواستار آزادی «رسلان مغومدراسولوف»، بازرس اداره ملی مبارزه با فساد، بازگرداندن میندیش به اوکراین و نیز استعفای «آندری یرماک» رئیس دفتر زلنسکی، خواهد شد؛ فردی که بارباراش وی را «رهبر ساختارهای فساد» مینامد.
روزنامه اوکراینی «استرانا» نیز گزارش داده است که حدود ۱۰۰ نفر در این تجمع شرکت کرده و با حمل پلاکاردهایی با مضمون «زلنسکی مجرم است» و «نه به فساد»، همچنین شعارهایی در حمایت از مغومدراسولوف که توسط سرویس امنیت اوکراین بازداشت شده است، تظاهرات کردند.
این اعتراضات همزمان با اعلام یک عملیات گسترده ضدفساد در بخش انرژی از سوی اداره ملی مبارزه با فساد در ۱۰ نوامبر صورت گرفت که طی آن تصاویر مقادیر زیادی ارز خارجی کشفشده در بازرسیها منتشر شد.