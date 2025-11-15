به گزارش ایلنا به نقل از، «پیتر سیارتو»، وزیرخارجه مجارستان، گفت که دولت این کشور از هرگونه تصمیم از جانب اتحادیه اروپا با هدف تشدید تنش نظامی در مناقشه اوکراین و دخالت کشورهای اروپایی در آن را شامل می‌شود، ممانعت می‌کند.

سیارتو اظهار داشت: «اگر بروکسل به سوی جنگ پیش برود، ما از حق وتوی خود علیه تصمیم آن استفاده می‌کنیم حتی اگر مجبور شویم به تنهایی علیه ۲۶ عضو (کشورهای اتحادیه اروپا) عمل کنیم».

وی تاکید کرد: «نمی‌توانیم اجازه دهیم مجارستان و مردم آن وارد جنگ شوند، باید از کشور و شهروندان خود علیه جنگ محافظت کنیم».

