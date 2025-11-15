رانش زمین در اندونزی، ۲۳ کشته و مفقود برجای گذاشت

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، خبرگزاری «آنتارا»، خبرگزاری دولتی اندونزی، امروز -شنبه- گزارش داد که بارش‌های طولانی و شدید که رانش زمین را در «جاوه مرکزی»، اندونزی در پی داشت، ۶ تن کشته و ۱۷ نفر مفقود شدند.

بر اساس گزارش آنتارا، یکی از مقامات آژانس مدیریت بلایای طبیعی اندونزی گفت: «ما سه جسد دیگر پیدا کرده‌ایم و تنها ۱۷ جسد دیگر باقی مانده است. ما تمام تلاش خود را انجام داده‌ایم».

این آژانس پیش از این سه جسد را پیدا کرده بود.

این مقام اظهار داشت که موقعیت برای امدادگران چالش برانگیز است چرا که قربانیان در عمق ۳ تا ۸ متری دفن شده‌اند.

رانش زمین در اندونزی که پنجشنبه گذشته رخ داد، ده‌ها خانه را نیز مدفون ساخت.

