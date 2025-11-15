به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ذبیح‌الله مجاهد»، سخنگوی طالبان، اظهار داشت که پهپادهای آمریکایی همچنان به گشت‌زنی در حریم هوایی افغانستان ادامه می‌دهند.

وی گفت که این هواپیماها از طریق کشورهای همسایه وارد می‌شوند و از زمان بازگشت طالبان به قدرت، بارها حریم هوایی این کشور را نقض کرده‌اند.

وی افزود که برخی از پهپادها از طریق کشورهای همسایه وارد می‌شوند، اما از نام بردن از آن‌ها خودداری کرد، اگرچه به گزارش خبرگزاری خامه پرس افغانستان، طالبان در بیانیه‌های قبلی خود پاکستان را به فراهم کردن امکان دسترسی پهپادهای آمریکایی به این کشور متهم کرده بودند.

