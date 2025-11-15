ادامه بازداشت فلسطینیان در کرانه باختری
اشغالگران صهیونیست در ادامه یورشهای خود به کرانه باختری، ۱۵ فلسطینی از جمله زندانیان آزاد شده را بازداشت کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، بامداد امروز -شنبه- نیروهای ارتش اشغالگر صهیونیست یورش گستردهای را به محلههایی از کرانه باختری انجام دادند که در جریان آن چندین غیرنظامی را بازداشت کردند.
باشگاه اسرای فلسطینی تایید کرد که نیروهای اشغالگر ۱۵ فلسطینی را در جریان یورش خود بازداشت کردند که شامل بازداشت در شهرهای نابلس، قلقیلیه و رام الله میشود.
بر اساس گزارشها، افراد بازداشت شده شامل اسرای به تازگی آزاد شده نیز میشود.