مخالفت مجدد اسلواکی با انتقال داراییهای روسیه به اوکراین
نخست وزیر اسلواکی بار دیگر مخالفت خود با انتقال داراییهای روسیه به اوکراین را بیان کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «رابرت فیکو»، نخست وزیر اسلواکی، بار دیگر بر مخالفت خود با انتقال ۱۴۰ میلیارد یورو دارایی مصادره شده روسیه به اوکراین توسط اتحادیه اروپا تاکید کرد.
نسخت وزیر اسلواکی در جریان یک سخنرانی در یک دبیرستان در شرق این کشور گفت: «من هرگز با انتقال ۱۴۰ میلیارد یورو به اوکراین موافقت نمیکنم، چرا که این به معنای دو سال دیگر کشتار است».
فیکو پیش از این بارها تاکید کرده تا زمانی که او نخست وزیر باشد، اسلواکی در آنچه او تامین مالی ادامه جنگ دانست، مشارکت نخواهد کرد.