توکیو به هشدار وزارت خارجه چین در رابطه با سفر شهروندانش به ژاپن واکنش نشان داد

توکیو به هشدار وزارت خارجه چین در رابطه با سفر شهروندانش به ژاپن واکنش نشان داد
ژاپن نسبت به هشدار وزارت خارجه چین به شهروندانش در رابطه با سفر به ژاپن واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا به نقل از  رویترز، به دنبال ادامه تنش‌ها   میان پکن و توکیو در رابطه با تایوان، خبرگزاری ژاپنی کیودو امروز -شنبه- گزارش داد که ژاپن خواستار اقدامات مناسب از سوی چین شده است.  اقدامی که پس از  هشدار وزارت خارجه چین به شهروندان خود در رابطه با سفر به ژاپن، صورت گرفت.

بر اساس این گزارش، «مینورو کیهارا»، مشاور ارشد کابینه ژاپن،  گفت که  پیامی را به چین ارسال و قویا درخواست کرده تا اقدامات مناسب صورت بگیرد.

کیهارا گفت: «ژاپن و چین در  رابطه با این مسئله اختلاف نظر دارند و این حیاتی است که روابط خود را حفظ کنند».

چین روز گذشته به شهروندان خمود نسبت به سفر به ژاپن هشدار دارد .

تنش‌های دیپلماتیک میان توکیو و پکن، پس از آن آغاز شد که «سانائه تاکایچی، نخست وزیر ژاپن، پیشتر  در پارلمان این کشور گفته بود که حمله چین به تایوان ممکن است به عنوان وضعیتی که حیات ژاپن را تهدید می‌کند در نظر گرفته شود و بنا بر این جرقه‌‌های یک واکنش نظامی از سوی توکیو را بزند.

 

