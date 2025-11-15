به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، خبرگزاری فرانسه روز گذشته -جمعه- به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد که شورای امنیت سازمان ملل متحد بناست ‌روز دوشنبه پیش‌نویس قطعنامه‌ای را، شامل برنامه صلح غزه «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، به رای بگذارند.

پیش‌نویش این قطعنامه که بارهای متعددی اصلاح شده است، درخواست یک وکالت را برای تشکیل یک «شورای صلح» تا انتهای دسامبر ۲۰۲۷ دارد. این شورای صلح، که ایده‌اش توسط ترامپ مطرح شد، قرار است که هیئت حاکمه انتقالی برای غزه باشد و شرایط قرارگیری یک «نیروی ثبات بین‌المللی موقت» در این ناحیه را ممکن سازد.

نسخه تجدیدنظرشده این پروژه شامل توضیحات دقیق‌تری درباره حق فلسطین برای انتخاب سرنوشت خود است؛ در این نسخه اشاره شده است که اصلاح قوه حاکم فلسطین و توسعه مجدد غزه می‌تواند شرایط را برای یک مسیر قابل‌اطمینان در جهت خودمختاری و تشکیل دولت مستقل فلسطین فراهم کند.

انتهای پیام/