خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اتحادیه اروپا در حال آماده سازی بیستمین بسته تحریمی روسیه

اتحادیه اروپا در حال آماده سازی بیستمین بسته تحریمی روسیه
کد خبر : 1714235
لینک کوتاه کپی شد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از آغاز کارها برای بیستمین بسته تحریمی علیه روسیه خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، اتحادیه اروپا تلاش‌ها  بر روی بسته تحریمی جدید  علیه روسیه را آغاز کرده است.

«کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از دیدار با «بوریس پیستوریوس»، وزیر دفاع آلمان، و دیگر همکاران خود در برلین، این اقدام(آماده سازی بسته تحریمی جدید)  را اعلام کرد.

کالاس اظهار داشت: «کسانی که پول یا سربازانشان به اتمام می‌رسد در جنگ شکست می‌خورند».

وی افزود: «ما باید با تحریم، فشارها  بر روسیه را ادامه دهیم».

دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا همچنین از تصمیم دولت آمریکا، علیه شرکت‌های نفتی روسیه تمجید کرد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ