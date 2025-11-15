اتحادیه اروپا در حال آماده سازی بیستمین بسته تحریمی روسیه

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، اتحادیه اروپا تلاش‌ها بر روی بسته تحریمی جدید علیه روسیه را آغاز کرده است.

«کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از دیدار با «بوریس پیستوریوس»، وزیر دفاع آلمان، و دیگر همکاران خود در برلین، این اقدام(آماده سازی بسته تحریمی جدید) را اعلام کرد.

کالاس اظهار داشت: «کسانی که پول یا سربازانشان به اتمام می‌رسد در جنگ شکست می‌خورند».

وی افزود: «ما باید با تحریم، فشارها بر روسیه را ادامه دهیم».

دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا همچنین از تصمیم دولت آمریکا، علیه شرکت‌های نفتی روسیه تمجید کرد.

