برنامه ایالات متحده برای تقسیم نوار غزه به دو بخش
رسانهها گزارش دادند که ایالات متحده برنامه دارد تا نوار غزه را به دو بخش سبز و قرمز تقسیم کند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، گزارشهای انگلیسی به نقل از منابع نشان داد که ایالات متحده در حال بررسی طرحی برای تقسیم نوار غزه به دو بخش است که یکی تحت کنترل رژیم صهیونیستی و نیروهای بینالمللی، جایی که برنامههای بازسازی آغاز میشود خواهد بود، در حالیکه دیگری ویرانه باقی خواهد ماند.
یکی از این خبرگزاری ها گزارش داد که ایالات متحده برنامه دارد تا در طولانی مدت نوار غزه را به دو بخش «منطقه سبز»، که تحت کنترل رژیم صهیونیستی و نیروهای بینالمللی خواهد بود و تلاشهای بازسازی در آن آغاز میشود و منطقه قرمز که ویرانه باقی خواهد ماند تقسیم کند. اقدامی که پرسشهایی را در رابطه با آینده نوار غزه و تعهد ایالات متحده به راهحل سیاسی پایدار بر میانگیزد.
بر اساس اسناد برنامه ریزی ارتش ایالات متحده، که توسط این خبرگزاری رویت شد و گفتههای منابع آگاه از برنامههای آمریکا، نیروهای خارجی، ابتدا در کنار سربازان صهیونیست در شرق غزه مستقر خواهند شد و این منطقه ویران شده که هم اکنون توسط خط زرد که تحت کنترل نیروهای اشغالگر است، تقسیم شده باقی خواهد ماند.