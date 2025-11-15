اسرائیل هرگونه ارتباط با انفجار در دمشق را تکذیب کرد
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، سازمان رسانههای اسرائیل به نقل از یک مسئول اسرائیلی اعلام کرد تلآویو در انفجاری که شب گذشته در دمشق روی داشت هیچ نقشی نداشته است.
پیش از این خبرگزاری رسمی «سانا» به نقل از یک منبع نظامی اعلام کرده بود حمله به مناطقی در دمشق، با استفاده از موشکهایی انجام شد که از یک سکوی متحرک شلیک شدند. این منبع نظامی افزود، هنوز معلوم نیست چه کسانی پشت پرده این حمله هستند.
وزارت دفاع سوریه نیز در بیانیهای اعلام کرد دمشق هدف دو موشک از نوع کاتیوشا قرار گرفته که از حومه شهر به سمت محلههای مسکونی در منطقه المزه و اطراف آن شلیک شده است. در این حملات چند غیرنظامی زخمی شدند و آسیبهایی به ساختمانها وارد شد.