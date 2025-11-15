خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اسرائیل هرگونه ارتباط با انفجار در دمشق را تکذیب کرد

اسرائیل هرگونه ارتباط با انفجار در دمشق را تکذیب کرد
کد خبر : 1714120
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان رسانه‌های اسرائیل به نقل از یک مسئول اسرائیلی اعلام کرد تل‌آویو در انفجاری که ‌در دمشق روی داد هیچ نقشی نداشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، سازمان رسانه‌های اسرائیل به نقل از یک مسئول اسرائیلی اعلام کرد تل‌آویو در انفجاری که شب گذشته در دمشق روی داشت هیچ نقشی نداشته است.

پیش از این خبرگزاری رسمی «سانا» به نقل از یک منبع نظامی اعلام کرده بود حمله به مناطقی در دمشق، با استفاده از موشک‌هایی انجام شد که از یک سکوی متحرک شلیک شدند. این منبع نظامی افزود، هنوز معلوم نیست چه کسانی پشت پرده این حمله هستند.

وزارت دفاع سوریه نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد دمشق هدف دو موشک از نوع کاتیوشا قرار گرفته که از حومه شهر به سمت محله‌های مسکونی در منطقه المزه و اطراف آن شلیک شده است. در این حملات چند غیرنظامی زخمی شدند و آسیب‌هایی به ساختمان‌ها وارد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ