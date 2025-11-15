برنامه ویتکاف برای دیدار با خلیل الحیه

به گزارش ایلنا به نقل از ینی‌ شفق، «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه آمریکا، برای گفت‌وگوی احتمالی با «خلیل الحیه»، مذاکره کننده ارشد حماس، در رابطه با اجرای آتش‌بس غزه، آماده می‌شود.

براساس گزارش‌های روزگذشته -جمعه- ، زمان دقیق مذاکرات مورد انتظار هنوز مشخص نشده و ممکن است تغییر کند. این تعامل بر حفظ توافق آتش‌بس به دست آمده در ماه اکتبر متمرکز خواهد بود.

این دیدار برنامه ریزی شده به دنبال روابط مستقیم قبلی میان دومقام به رغم حساسیت‌های سیاسی حول محور ارتباطات میان ایالات متحده و حماس صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/