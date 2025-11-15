به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، ‌اعلام کرد که احتمالاً در روزهای آینده از بی‌بی‌سی به دلیل تغییری که این شبکه در سخنرانی او در سال ۲۰۲۱‌ ایجاد کرده است، شکایتی تنظیم خواهد کرد و درخواست غرامت تا سقف ۵ میلیارد دلار خواهد کرد.

ترامپ در هواپیمای ایر فورس وان در مسیر فلوریدا برای تعطیلات آخر هفته به خبرنگاران گفت: «ما قصد داریم از آنها بین ۱ تا ۵ میلیارد دلار، احتمالاً در همین هفته، شکایت کنیم.»

وی افزود: «فکر می‌کنم باید این کار را انجام دهم، منظورم این است که آنها به تقلب اعتراف کردند، آنها کلماتی را که از دهان من بیرون آمده بود تغییر دادند.»

ترامپ خاطرنشان کرد که هنوز با «کی‌یر استارمر»، نخست وزیر بریتانیا، در مورد این موضوع صحبت نکرده است، اما قصد دارد به زودی با او تماس بگیرد و توضیح داد که استارمر سعی کرده با او تماس بگیرد و از این بابت «بسیار شرمنده» است.

