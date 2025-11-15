به گزارش ایلنا به نقل از تاس، رسانه‌ها از ابراز علاقه ژاپن برای میزبانی از تسلیحات هسته‌ای آمریکا در خاک خود خبر داد.

روزنامه ماینیچی نوشت که «سانای تاکایچی»، نخست وزیر ژاپن، قصد دارد بحثی را در حزب حاکم لیبرال دموکرات‌ که ریاست آن را بر عهده دارد، در مورد امکان بازنگری در سه اصل غیرهسته‌ای فعلی مبنی بر عدم در اختیار داشتن، تولید یا اجازه ندادن به سلاح‌های هسته‌ای در خاک ژاپن آغاز کند.

به گفته این نشریه، تاکایچی طرفدار بازنگری در این سه اصل است، زیرا از نظر او، ممنوعیت استقرار سلاح‌های هسته‌ای در این کشور، بر پتانسیل بازدارندگی و دفاعی ایالات متحده، که در واقع امنیت ژاپن را تضمین می‌کند، تأثیر منفی می‌گذارد.

