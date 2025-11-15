وقوع انفجار مهیب در یک کارخانه مواد شیمیایی در آرژانتین

ب‌ه گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، در پی انفجار مهیبی در یک کارخانه مواد شیمیایی کشاورزی در حومه بوئنوس آیرس، آرژانتین، حداقل ۲۲ نفر زخمی شدند.

قدرت انفجار باعث شکستن شیشه‌های خانه‌ها در محله‌های اطراف این منطقه صنعتی شد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که بیمارستان محلی در ازیزا، شهری که حادثه در آن رخ داده است، در حال درمان چندین نفر با جراحات ناشی از شکستن شیشه و سوختگی است.

آتش‌نشانان بلافاصله برای کنترل آتش‌سوزی گسترده که منطقه وسیعی را فرا گرفته بود، به محل حادثه شتافتند. تصاویر هوایی، ستون‌های غلیظ دود را نشان می‌دهد که از محل حادثه بلند می‌شود.

