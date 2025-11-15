خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وقوع انفجار مهیب در یک کارخانه مواد شیمیایی در آرژانتین

وقوع انفجار مهیب در یک کارخانه مواد شیمیایی در آرژانتین
کد خبر : 1714094
لینک کوتاه کپی شد.

در پی انفجار مهیبی در یک کارخانه مواد شیمیایی کشاورزی در حومه بوئنوس آیرس، آرژانتین، حداقل ۲۲ نفر زخمی شدند.

ب‌ه گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، در پی انفجار مهیبی در یک کارخانه مواد شیمیایی کشاورزی در حومه بوئنوس آیرس، آرژانتین، حداقل ۲۲ نفر زخمی شدند.

قدرت انفجار باعث شکستن شیشه‌های خانه‌ها در محله‌های اطراف این منطقه صنعتی شد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که بیمارستان محلی در ازیزا، شهری که حادثه در آن رخ داده است، در حال درمان چندین نفر با جراحات ناشی از شکستن شیشه و سوختگی است.

آتش‌نشانان بلافاصله برای کنترل آتش‌سوزی گسترده که منطقه وسیعی را فرا گرفته بود، به محل حادثه شتافتند. تصاویر هوایی، ستون‌های غلیظ دود را نشان می‌دهد که از محل حادثه بلند می‌شود. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ