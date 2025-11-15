خبرگزاری کار ایران
ترامپ‌ ضرورت مذاکره با پوتین را درک می‌کند

معاون رئیس جمهور آمریکا، اظهار داشت که رئیس جمهور این کشور، ضرورت مذاکره با همتای روس خود را، علیرغم اختلافاتشان، درک می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «جی. دی. ونس»، معاون رئیس جمهور آمریکا، اظهار داشت که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور، ضرورت مذاکره با «ولادیمیر پوتین»، همتای روس خود را، علیرغم اختلافاتشان، درک می‌کند.

ونس در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز گفت: «بسیاری از رئیس جمهور به خاطر صحبت با ولادیمیر پوتین انتقاد کردند. شما مجبور نیستید با تصمیمات ولادیمیر پوتین موافق باشید، اما اگر صلح می‌خواهید، باید قدرت نشان دهید و با مردم صحبت کنید.»

ونس به یاد آورد که ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود به دلیل دیدارهایش با «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی، با انتقاداتی روبرو شد و افزود: «رئیس جمهور در پاسخ گفت: شما آزاد هستید که هر طور که می‌خواهید در مورد هر کسی که می‌خواهید فکر کنید، اما چرا ما نمی‌نشینیم و صحبت نمی‌کنیم و سعی نمی‌کنیم راه‌هایی برای پیشبرد منافع آمریکا پیدا کنیم؟»

