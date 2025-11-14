آغاز عملیات «نیزه جنوبی» توسط ایالات متحده در آمریکای لاتین

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا از آغاز یک عملیات نظامی جدید در آمریکای لاتین علیه آنچه «قاچاقچیان مواد مخدر تروریست» خواند، خبر داد.

هگست در پیامی در حساب خود در شبکه «ایکس» نوشت: «امروز، آغاز عملیات نیزه جنوبی را اعلام می‌کنم. هدف این مأموریت دفاع از میهن، حذف قاچاقچیان مواد مخدر تروریست… و حفاظت از کشورمان در برابر مواد مخدری است که مردم ما را می‌کشد».

وی هیچ‌گونه جزئیاتی درباره این عملیات یا تفاوت آن با حملاتی که از چند هفته پیش آغاز شده است، ارائه نکرد.

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در پاسخ به درخواست توضیحات درباره ماهیت عملیات «نیزه جنوبی»، تنها به اشاره به همان پیام منتشرشده در حساب هیگسث در «ایکس» بسنده کرد.

بر اساس این گزارش، دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا طی هفته‌های اخیر در دریای کارائیب و اقیانوس آرام حملاتی را علیه قایق‌هایی انجام می‌دهد که واشنگتن مدعی است در قاچاق مواد مخدر دست دارند.

آمریکا همچنین تجهیزات هوایی و دریایی قابل توجهی به منطقه اعزام کرده که شاخص‌ترین آن‌ها ناو هواپیمابر «جرالد فورد» است که اعلام شده در سواحل آمریکای لاتین مستقر شده است.

واشنگتن تاکنون هیچ مدرکی ارائه نکرده که نشان دهد این قایق‌ها واقعاً برای قاچاق مواد مخدر استفاده می‌شوند.

