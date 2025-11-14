به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «‌دیمیتری پسکوف»، سخنگوی ریاست جمهوری فدراسیون روسیه ‌نسبت به تنش‌زایی‌های آمریکا علیه ونزوئلا ابراز نگرانی کرد.

‌پسکوف طی نشست خبری در کرملین گفت: «روسیه امیدوار است که آمریکا اقداماتی انجام ندهد که اوضاع در کارائیب و پیرامون ونزوئلا را بی‌ثبات کند.»

‌این مقام روس ضمن اشاره به اهمیت گروه ۲۰، اظهار داشت: «روسیه به کار گروه ۲۰ علاقه‌مند است اما با سیاسی‌شدن دستورکار آن مخالف است. »

