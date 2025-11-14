خبرگزاری کار ایران
کرملین: آمریکا اوضاع کارائیب را بی‌ثبات نکند

سخنگوی ریاست جمهوری فدراسیون روسیه ‌نسبت به تنش‌زایی‌های آمریکا علیه ونزوئلا ابراز نگرانی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «‌دیمیتری پسکوف»، سخنگوی ریاست جمهوری فدراسیون روسیه ‌نسبت به تنش‌زایی‌های آمریکا علیه ونزوئلا ابراز نگرانی کرد.

‌پسکوف طی نشست خبری در کرملین گفت: «روسیه امیدوار است که آمریکا اقداماتی انجام ندهد که اوضاع در کارائیب و پیرامون ونزوئلا را بی‌ثبات کند.»

‌این مقام روس ضمن اشاره به اهمیت گروه ۲۰، اظهار داشت: «روسیه به کار گروه ۲۰ علاقه‌مند است اما با سیاسی‌شدن دستورکار آن مخالف است. »

