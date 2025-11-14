خبرگزاری کار ایران
یک نفتکش به سوی آب‌های سرزمینی ایران منحرف شد

شرکت امنیت دریایی بریتانیایی امبری اعلام کرد یک نفتکش در دریای عمان از مسیر خود منحرف شد و به سمت آب‌های سرزمینی ایران حرکت کرد.

شرکت امنیت دریایی اِمبری در خبر اولیه خود گزارش داد که یک نفت‌کش حامل نفت خام با پرچم جزایر مارشال که از امارات به‌سمت سنگاپور در حرکت بود، به‌طور ناگهانی از مسیر خود در خلیج عمان منحرف شده و به‌سمت آب‌های سرزمینی ایران حرکت کرده است.

در همین رابطه ادعا شده است که «سه قایق یک نفتکش را در خلیج عمان محاصره کرده و آن را تا آب‌های ایران اسکورت کردند.»

