به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت امور خارجه تایوان اعلام کرد که ایالات متحده فروش ۳۳۰ میلیون دلار سلاح به تایوان را تصویب کرده است.

این اولین معامله نظامی با این جزیره از زمان بازگشت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید در اوایل سال جاری است.

این وزارتخانه پس از تأیید این معامله توسط وزارت خارجه آمریکا، اعلام کرد: «این اولین بار است که دولت جدید ترامپ فروش سلاح به تایوان را اعلام می‌کند.»

واشنگتن با وجود اینکه ادعای استقلال این جزیره خودمختار را به رسمیت نمی‌شناسد، بزرگترین تأمین‌کننده سلاح و تجهیزات نظامی تایوان است.

