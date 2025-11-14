خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چین سفیر ژاپن را احضار کرد

چین سفیر ژاپن را احضار کرد
کد خبر : 1713875
لینک کوتاه کپی شد.

چین اعلام کرد سفیر ژاپن را بابت اظهارات نخست‌وزیر این کشور درباره تایوان احضار کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، چین  اعلام کرد سفیر ژاپن را بابت اظهارات نخست‌وزیر این کشور درباره تایوان احضار کرده است.

 «سان ویدونگ» معاون وزیر امور خارجه چین «کنجی کاناسوگی» سفیر ژاپن در چین را احضار کرد و مراتب اعتراض جدی خود را نسبت به اظهارات نادرست «سانائه تاکایچی» نخست وزیر ژاپن، در مورد چین ابراز داشت.

به نقل از خبرگزاری شینهوا، معاون وزیر امور خارجه چین خاطرنشان کرد که اظهارات تاکایچی درباره تایوان بسیار اشتباه و خطرناک است که به شدت قوانین بین‌المللی و هنجارهای اساسی روابط بین‌الملل را نقض، نظم بین‌المللی پس از جنگ را به طور جدی تضعیف می‌کند.

وی در ادامه تاکید کرد که مساله تایوان در هسته اصلی منافع اصلی چین قرار دارد و یک خط قرمز غیرقابل نفوذ است. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ