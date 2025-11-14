چین سفیر ژاپن را احضار کرد

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، چین اعلام کرد سفیر ژاپن را بابت اظهارات نخست‌وزیر این کشور درباره تایوان احضار کرده است.

«سان ویدونگ» معاون وزیر امور خارجه چین «کنجی کاناسوگی» سفیر ژاپن در چین را احضار کرد و مراتب اعتراض جدی خود را نسبت به اظهارات نادرست «سانائه تاکایچی» نخست وزیر ژاپن، در مورد چین ابراز داشت.

به نقل از خبرگزاری شینهوا، معاون وزیر امور خارجه چین خاطرنشان کرد که اظهارات تاکایچی درباره تایوان بسیار اشتباه و خطرناک است که به شدت قوانین بین‌المللی و هنجارهای اساسی روابط بین‌الملل را نقض، نظم بین‌المللی پس از جنگ را به طور جدی تضعیف می‌کند.

وی در ادامه تاکید کرد که مساله تایوان در هسته اصلی منافع اصلی چین قرار دارد و یک خط قرمز غیرقابل نفوذ است.

