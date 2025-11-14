خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ونس:

دموکرات‌ها کشور را به تعطیلی کشاندند

دموکرات‌ها کشور را به تعطیلی کشاندند
کد خبر : 1713856
لینک کوتاه کپی شد.

معاون رئیس جمهور آمریکا، گفت که تعطیلی دولت «بدون هیچ دلیلی» آسیب قابل توجهی به آمریکایی‌ها وارد کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «جی. دی. ونس»، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفت که تعطیلی دولت «بدون هیچ دلیلی» آسیب قابل توجهی به آمریکایی‌ها وارد کرده است.

ونس در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز اظهار داشت: «این کاری است که دموکرات‌ها واقعاً انجام دادند. آنها فشار زیادی به نیروهای ما وارد کردند، کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی را بدون حقوق رها کردند، باعث لغو بسیاری از پروازها شدند و باعث شدند بسیاری از مردم باور کنند که قرار نیست کمک غذایی دریافت کنند. همه اینها بدون هیچ دلیلی.»

معاون رئیس جمهور آمریکا افزود که چپ‌های رادیکال آماده‌اند تا «کل کشور را به آتش بکشند» و آنها را متهم کرد که تمام انرژی خود را صرف حمله به رئیس جمهور این کشور کرده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ