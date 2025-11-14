ونس:
دموکراتها کشور را به تعطیلی کشاندند
معاون رئیس جمهور آمریکا، گفت که تعطیلی دولت «بدون هیچ دلیلی» آسیب قابل توجهی به آمریکاییها وارد کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «جی. دی. ونس»، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفت که تعطیلی دولت «بدون هیچ دلیلی» آسیب قابل توجهی به آمریکاییها وارد کرده است.
ونس در مصاحبهای با فاکس نیوز اظهار داشت: «این کاری است که دموکراتها واقعاً انجام دادند. آنها فشار زیادی به نیروهای ما وارد کردند، کنترلکنندگان ترافیک هوایی را بدون حقوق رها کردند، باعث لغو بسیاری از پروازها شدند و باعث شدند بسیاری از مردم باور کنند که قرار نیست کمک غذایی دریافت کنند. همه اینها بدون هیچ دلیلی.»
معاون رئیس جمهور آمریکا افزود که چپهای رادیکال آمادهاند تا «کل کشور را به آتش بکشند» و آنها را متهم کرد که تمام انرژی خود را صرف حمله به رئیس جمهور این کشور کردهاند.