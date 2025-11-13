اوکراین دیر یا زود مجبور به مذاکره با روسیه خواهد شد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین، امروز -پنجشنبه- اعلام کرد که اوکراین دیر یا زود باید با روسیه مذاکره کند.

پسکوف، در جمع خبرنگاران گفت که روسیه همچنان پذیرای یک توافق سیاسی و دیپلماتیک است و خواهان صلح است.

وی اظهار داشت: «اما در غیاب چنین فرصتی، روسیه برای محافظت از امنیت خود به سود نسل‌های آینده به مبارزه ادامه خواهد داد».

سخنگوی کاخ کرملین افزود: «طرف اوکراینی باید بداند که دیر یا زود باید مذاکره کند، اما از موضعی بسیار بدتر، موضع رژیم کی‌یف روز به روز بدتر خواهد شد».

مسکو، که نیروهایش در تلاش برای تصرف شهر «پوکروفسک» در شرق اوکراین هستند، مقامات اوکراینی را به امتناع از شرکت در مذاکرات صلح متهم کرده است.

از سوی دیگر کی‌یف اعلام کرد که شرایط مسکو برای پایان دادن به جنگ غیرقابل قبول و معادل درخواست تسلیم از آن است.

