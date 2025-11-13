خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پسکوف:

اوکراین دیر یا زود مجبور به مذاکره با روسیه خواهد شد

اوکراین دیر یا زود مجبور به مذاکره با روسیه خواهد شد
کد خبر : 1713659
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کاخ کرملین گفت که اوکراین دیر یا زود مجبور به مذاکره با روسیه خواهد شد و گذر زمان تنها وضعیت این کشور را بدتر خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین، امروز -پنجشنبه- اعلام کرد که اوکراین دیر یا زود باید با روسیه مذاکره کند.

پسکوف، در جمع خبرنگاران گفت که روسیه همچنان پذیرای یک توافق سیاسی و دیپلماتیک است و خواهان صلح است.

وی اظهار داشت: «اما در غیاب چنین فرصتی، روسیه برای محافظت از امنیت خود به سود نسل‌های آینده به مبارزه ادامه خواهد داد».

سخنگوی کاخ کرملین افزود: «طرف اوکراینی باید بداند که دیر یا زود باید مذاکره کند، اما از موضعی بسیار بدتر، موضع رژیم کی‌یف روز به روز بدتر خواهد شد».

مسکو، که نیروهایش در تلاش برای تصرف شهر «پوکروفسک» در شرق اوکراین هستند، مقامات اوکراینی را به امتناع از شرکت در مذاکرات صلح متهم کرده است.

از سوی دیگر کی‌یف اعلام کرد که شرایط مسکو برای پایان دادن به جنگ غیرقابل قبول و معادل درخواست تسلیم از آن است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ