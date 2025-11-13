خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شی جین‌پینگ در نشست گروه بیست شرکت نمی‌کند

شی جین‌پینگ در نشست گروه بیست شرکت نمی‌کند
کد خبر : 1713625
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور چین در نشست گروه بیست، در ماه میلادری جاری شرکت نخواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ، «شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین، در اجلاس گروه ۲۰ که اواخر ماه میلادی جاری برگزار می‌شود، شرکت نخواهد کرد.

وزارت خارجه چین امروز -پنجشنبه- اعلام کرد که «لی کیانگ»، نخست وزیر این کشور، نماینده پکن  در اجلاس رهبران که در ۲۲ نوامبر در «ژوهانسبورگ» آغاز می‌شود خواهد بود.

 در این بیانیه توضیح داده نشده است که چرا شی، که سال گذشته در این رویداد شرکت کرده بود، این بار غایب خواهد بود.

این اقدام ضربه‌ای به آفریقای جنوبی میزبان خواهد بود که پیش از این با تحریم «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا مواجه شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ