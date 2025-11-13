شی جینپینگ در نشست گروه بیست شرکت نمیکند
رئیس جمهور چین در نشست گروه بیست، در ماه میلادری جاری شرکت نخواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ، «شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین، در اجلاس گروه ۲۰ که اواخر ماه میلادی جاری برگزار میشود، شرکت نخواهد کرد.
وزارت خارجه چین امروز -پنجشنبه- اعلام کرد که «لی کیانگ»، نخست وزیر این کشور، نماینده پکن در اجلاس رهبران که در ۲۲ نوامبر در «ژوهانسبورگ» آغاز میشود خواهد بود.
در این بیانیه توضیح داده نشده است که چرا شی، که سال گذشته در این رویداد شرکت کرده بود، این بار غایب خواهد بود.
این اقدام ضربهای به آفریقای جنوبی میزبان خواهد بود که پیش از این با تحریم «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا مواجه شده است.