اتحادیه اروپا به یک اتحاد نظامی بدل شده است

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «سرگئی شویگو»، دبیر شورای امنیت روسیه، معتقد است که اتحادیه اروپا عملا به یک اتحاد نظامی تبدیل شده است و مانند ناتو به دنبال توجیهاتی برای افزایش تسلیحات است.

شویگو در مصاحبه‌ای با خبرگزاری نووستی گفت: «اتحادیه اروپا عملا از یک بلوک تجاری و اقتصادی به یک بلوک نظامی تبدیل شده است که مانند ناتو به دنبال یافتن تهدیدهایی برای توجیه هزینه‌های نظامی‌سازی است».

دبیر شورای امنیت روسیه در مورد هشداری که توسط سرویس اطلاعات خارجی روسیه مبنی بر اینکه کشورهای عضو ناتوی اروپایی در حال برنامه‌ریزی یک عملیات خرابکارانه بزرگ هستند که باعث تلفات در میان اوکراینی‌ها و ساکنان کشورهای اتحادیه اروپا می‌شود و روسیه را به خاطر آن سرزنش خواهد کرد، اظهار داشت: «به نظر می‌رسد که رهبری کشورهای اروپایی عضو ناتو ممکن است هر سناریویی را در نظر داشته باشد. سازمان‌های اطلاعاتی غربی تجربه گسترده‌ای در سازماندهی چنین تحریکاتی کسب کرده‌اند».

