به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «یوری اوشاکوف»، دستیار رئیس جمهور روسیه، در یک کانال تلگرامی اظهار داشت که دیدار بین «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه و «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، در بوداپست همچنان امکان‌پذیر است.

اوکاشوف گفت: «نشست بوداپست هنوز امکان‌پذیر است چرا که نه؟». با این وی هیچ تاریخ مشخصی برای چنین نشستی ارائه نکرده است.

در تاریخ ۱۶ اکتبر، رئیس جمهور ایالات متحده، پس از تماس تلفنی با رهبر روسیه، اعلام کرد که آنها توافق کرده‌اند که به زودی در پایتخت مجارستان دیدار کنند. این نشست متعاقبا به تعویق افتاد زیرا طرفین نتوانستند مواضع خود را به اندازه کافی برای دستیابی به پیشرفت اساسی در حل و فصل درگیری در اوکراین هماهنگ کنند.

مسکو و واشنگتن هر دو اعلام کردند که پس از فراهم شدن شرایط مناسب، این نشست مجددا برنامه‌ریزی خواهد شد.

