به گزارش ایلنا، روزنامه «پولیتیکو» در گزارشی نوشت که زمستان پیش‌رو برای اوکراین از زمان آغاز جنگ در فوریه ۲۰۲۲، یکی از سخت‌ترین دوره‌ها خواهد بود و این شرایط به سه عامل اصلی مرتبط است.

بحران مالی و کمبود نقدینگی

اوکراین با تهدید کمبود منابع مالی روبه‌رو است و در صورت عدم تصویب یک طرح ابتکاری اروپایی برای استفاده از دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی روسیه، ممکن است تا فوریه آینده با کسری نقدینگی مواجه شود. این طرح شامل صدور اوراق قرضه بدون بهره برای انتقال منابع به کی‌یف است و بازپرداخت آن تنها در صورت موافقت روسیه برای پرداخت غرامت جنگی خواهد بود. مخالفت بلژیک و اسلواکی و توقف حمایت مالی آمریکا نیز وضعیت مالی اوکراین را پیچیده‌تر کرده است.

فشارهای میدان نبرد

از منظر نظامی، اوکراین تحت فشار فزاینده نیروهای روسیه قرار دارد و احتمال سقوط شهر مهم پوکروفسک، که نقش کلیدی لجستیکی دارد، وجود دارد. از دست رفتن این شهر می‌تواند مسیر روس‌ها برای گسترش کنترل بر حدود ۲۵ درصد مناطق باقی‌مانده و تهدید شهرهای استراتژیک کراماتورسک و اسلوویانسک را هموار کند.

بحران انرژی و تهدید زمستانی

زمستان امسال با مشکلات شدید در حوزه انرژی همراه است. حملات روسیه به شبکه برق و زیرساخت‌های گاز طبیعی، که تامین گرمایش ۶۰ درصد جمعیت اوکراین را برعهده دارد، شدت گرفته و کاهش ظرفیت تولید گاز می‌تواند بحران جدی ایجاد کند. کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که اوکراین ممکن است یک‌سوم یا بیش از آن از تولید انرژی خود را از دست بدهد.

روزنامه پولیتیکو در پایان می‌نویسد: «این زمستان سخت‌ترین آزمون اوکراین از آغاز جنگ خواهد بود و سوال این است که آیا کشور می‌تواند از این بحران عبور کند و در برابر هر توافق صلح نامطلوبی که بر آن تحمیل شود، مقاومت نماید یا خیر.»

