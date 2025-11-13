آمادهباش جنگی در شمال؛ اسرائیل ادوات سنگین را به مرز لبنان منتقل کرد
منابع عبری چهارشنبهشب از تحرکات گسترده نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند؛ اقدامی که به گفته تحلیلگران، میتواند مقدمهای برای عملیات نظامی جدید تلآویو علیه حزبالله لبنان باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وبسایت عبریزبان «حدشوت للو تسنزورا« وابسته به شهرکنشینان اعلام کرد که در ساعات اخیر مقادیر قابل توجهی تجهیزات و خودروهای زرهی ارتش اسرائیل به سمت مرز لبنان منتقل شده است. همزمان، کاربران فلسطینی و صهیونیست در شبکههای اجتماعی تصاویر و ویدئوهایی از انتقال تانکها و نفربرها به شمال سرزمینهای اشغالی منتشر کردند.
در همین حال، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی از بحران بیسابقه نیروی انسانی در ارتش این رژیم خبر داد و اعلام کرد که هزاران نظامی شاغل خواستار تسریع در پایان خدمت خود شده و تمایلی به ادامه فعالیت ندارند.
این گزارش افزود: فرسودگی ناشی از جنگ، فشارهای سیاسی و کاهش اعتماد عمومی از مهمترین عوامل شکلگیری این بحران است. به گفته منابع عبری، ژنرال ایار زامیر، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، شخصا در حال پیگیری این موضوع است.
از سوی دیگر، منابع لبنانی از حملات هوایی جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند. به گزارش شبکه ملی لبنان، جنگندههای اسرائیلی بامداد امروز (پنجشنبه) دو بار منطقه طرفلسیه را هدف قرار دادند و همزمان دو فروند موشک هوا به زمین به سوی منطقه الخانوق در شهر عیترون شلیک کردند.
این منابع همچنین از پرواز گسترده پهپادهای رژیم صهیونیستی بر فراز شهر النبطیه و مناطق اطراف آن در طول شب گذشته خبر دادند.
در پی این تحولات، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از اسرائیل خواست فورا از مناطق شمال خط آبی عقبنشینی کرده و پروازهای غیرقانونی خود بر فراز خاک لبنان را متوقف کند.
این در حالی است که نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزبالله لبنان، در اظهاراتی اخیر تأکید کرد حزبالله هیچ برنامهای برای تحویل یا کنار گذاشتن سلاح خود ندارد و حفظ توان دفاعی مقاومت یک خط قرمز است.
در همین ارتباط، شبکه «الجدید» لبنان به نقل از منابع سیاسی گزارش داد که ارتش لبنان با وجود محدودیتهای تجهیزاتی و مالی، همچنان مأموریتهای خود را در چارچوب قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت انجام میدهد.
به گفته این منابع، گزارش جدید فرمانده ارتش لبنان به کابینه شامل اعلام خلع کامل سلاح حزبالله در جنوب رودخانه لیتانی خواهد بود.
این منابع همچنین تأکید کردند که مذاکرات میان لبنان و ایالات متحده به ورود میشل عیسی، سفیر جدید واشنگتن، موکول شده است و تا آن زمان، نشستهای سازوکار مشترک در الناقوره چارچوب اصلی گفتوگوها خواهد بود.
منابع لبنانی همچنین گزارش دادند که فرستاده فرانسه حامل طرح جدیدی برای لبنان نیست و سفر او صرفا با هدف ارزیابی اوضاع میدانی و سیاسی در بیروت انجام میشود.