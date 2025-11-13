خبرگزاری کار ایران
از تعیین نیروهای پشتیبانی سریع به عنوان یک سازمان تروریستی حمایت می‌کند

وزیر امور خارجه ایالات متحده، گفت که گزارش‌های سازمان‌های بشردوستانه، سطوح بی‌سابقه‌ای از سوءتغذیه و رنج را در میان کسانی که از مناطق جنگی در سودان فرار می‌کنند، نشان داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه ایالات متحده، گفت که گزارش‌های سازمان‌های بشردوستانه، سطوح بی‌سابقه‌ای از سوءتغذیه و رنج را در میان کسانی که از مناطق جنگی در سودان فرار می‌کنند، نشان داده است.

روبیو خاطرنشان کرد که کاهش تعداد پناهندگان، نگرانی‌هایی را مبنی بر اینکه بسیاری از آنها ممکن است فوت کرده یا در اثر گرسنگی و بیماری تسلیم شده باشند، ایجاد می‌کند.

وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت که ایالات متحده از تعیین نیروهای پشتیبانی سریع به عنوان یک سازمان تروریستی حمایت می‌کند، اگر این امر به پایان جنگ در سودان کمک کند.

