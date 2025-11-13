گوترش خواستار آغاز مرحله دوم توافق برای تحکیم آتشبس شد
دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت که آتشبس شکننده در نوار غزه با وجود نقضهای مکرر همچنان پابرجاست و خواستار آغاز مرحله دوم توافق برای تحکیم آتشبس شد.
این مطلب روز گذشته -چهارشنبه- در کنفرانس مطبوعاتی با رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا در نیویورک مطرح شد.
گوترش افزود: «من خواستار هموار کردن راه برای مرحله دوم مذاکرات هستم که منجر به پایبندی کامل به آتشبس و ایجاد شرایط لازم برای مردم فلسطین برای اعمال حق تعیین سرنوشت خود و اجرای راه حل دو کشور خواهد شد.»