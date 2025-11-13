خبرگزاری کار ایران
گوترش خواستار آغاز مرحله دوم توافق برای تحکیم آتش‌بس شد
دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت که آتش‌بس شکننده در نوار غزه با وجود نقض‌های مکرر همچنان پابرجاست و خواستار آغاز مرحله دوم توافق برای تحکیم آتش‌بس شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت که آتش‌بس شکننده در نوار غزه با وجود نقض‌های مکرر همچنان پابرجاست و خواستار آغاز مرحله دوم توافق برای تحکیم آتش‌بس شد.

این مطلب روز گذشته -چهارشنبه- در کنفرانس مطبوعاتی با  رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا در نیویورک مطرح شد.

گوترش افزود: «من خواستار هموار کردن راه برای مرحله دوم مذاکرات هستم که منجر به پایبندی کامل به آتش‌بس و ایجاد شرایط لازم برای مردم فلسطین برای اعمال حق تعیین سرنوشت خود و اجرای راه حل دو کشور خواهد شد.»

